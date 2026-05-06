IBU сократил количество россиян в новом пуле допинг-тестирования

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) сократил количество российских спортсменов в регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В прошлом сезоне в списке числились 17 спортсменов. С 15 мая 2026 года, когда изменения вступят в силу, в список войдут 16 спортсменов.
В женский пул вошли Ирина Казакевич, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко, в мужской - Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Карим Халили.