Рейтинг@Mail.ru
IBU сократил количество россиян в новом пуле допинг-тестирования - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:20 06.05.2026 (обновлено: 12:35 06.05.2026)
IBU сократил количество россиян в новом пуле допинг-тестирования

IBU включил в обновленный пул допинг-тестирования 16 россиян

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт
Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз биатлонистов сократил количество россиян в регистрируемом пуле допинг-тестирования.
  • В списке прошлого сезона числились 17 спортсменов, нового — уже 16.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) сократил количество российских спортсменов в регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В прошлом сезоне в списке числились 17 спортсменов. С 15 мая 2026 года, когда изменения вступят в силу, в список войдут 16 спортсменов.
В женский пул вошли Ирина Казакевич, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко, в мужской - Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Карим Халили.
Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Президент IBU заявил, что организация не имеет никаких контактов с СБР
4 мая, 13:50
 
БиатлонСпортИрина КазакевичВиктория СливкоКристина РезцоваМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала