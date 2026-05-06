Израильский беспилотник нанес удар по зданию в пригороде Бейрута
20:28 06.05.2026 (обновлено: 20:49 06.05.2026)
Израильский беспилотник нанес удар по зданию в пригороде Бейрута

Израильский беспилотник атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеский беспилотник выпустил ракеты по зданию в районе Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута", - рассказал собеседник агентства.
Атака по южному пригороду Бейрута стала первой с момента вступления в силу режима прекращения огня 16 апреля.
По данным армии Израиля, целью атаки в пригороде Бейрута стал один из командующих спецподразделения "Радван" в движении "Хезболлах".
