В Берлине на 9 Мая запретят российскую и советскую символику

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. В Берлине запретят посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы, сообщила полиция немецкой столицы.
«
"С 6:00 8 мая до 22:00 9 мая запрещается ношение военной формы и элементов формы, <...> военных знаков отличия, одиночная или акцентированная демонстрация букв V или Z, демонстрация георгиевских ленточек, <...> знамен и флагов с привязкой к России, флагов Белоруссии, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей", — говорится в ее распоряжении.
Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.
Запреты будут действовать на мемориалах в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Исключения частично сделают для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
В прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z.
В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.