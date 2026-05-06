В Берлине на 9 Мая запретят российскую и советскую символику - РИА Новости, 06.05.2026
16:53 06.05.2026 (обновлено: 17:48 06.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине запретят посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы.
  • Ограничения будут действовать в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.
  • Исключения частично сделают для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. В Берлине запретят посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы, сообщила полиция немецкой столицы.
«

"С 6:00 8 мая до 22:00 9 мая запрещается ношение военной формы и элементов формы, <...> военных знаков отличия, одиночная или акцентированная демонстрация букв V или Z, демонстрация георгиевских ленточек, <...> знамен и флагов с привязкой к России, флагов Белоруссии, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей", — говорится в ее распоряжении.

Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.
Запреты будут действовать на мемориалах в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Исключения частично сделают для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
В прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z.
В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.
