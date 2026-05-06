11:38 06.05.2026
В Белгороде из-за ударов дронов ВСУ получили повреждения 50 автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде из-за ударов дронов ВСУ получили повреждения около 50 автомобилей, сообщил Вячеслав Гладков.
  • Разрушения от атак зафиксировали в 24 населенных пунктах в семи муниципалитетах Белгородской области.
  • Два человека погибли, шесть обратились за медицинской помощью из-за атак беспилотников и обстрелов.
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Около 50 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгороде в результате ударов дронов ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, за прошедшие сутки из-за атак ВСУ разрушения зафиксированы в 24 населенных пунктах в семи муниципалитетах области. Два человека погибли, шесть обратились за медицинской помощью. В результате атак за отчетный период повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 9 частных домовладениях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, сельхозпредприятии, двух инфраструктурных объектах, административном здании, складе и 69 транспортных средствах.
Белгороде в результате атак беспилотников пострадали пять мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок. Мальчик проходит лечение в детской областной клинической больнице, женщина — в городской больнице №2 г. Белгорода, трое мужчин… отпущены домой на амбулаторное лечение. В городе от атак беспилотников за вчерашний день повреждены остекление 12 квартир в 2 МКД, 3 коммерческих и 2 социальных объекта, инфраструктурный объект и 51 автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак беспилотников и обстрелов зафиксированы разрушения в Белгородском округе (поселки Комсомольский и Разумное, села Никольское и Таврово), Валуйском округе (село Казинка), Грайворонском округе (села Гора-Подол, Казачья Лисица, Косилово и Замостье), Краснояружском округе (поселки Отрадовский и Красная Яруга), Ракитянском округе (район села Лаптевка, поселок Пролетарский, села Русская Березовка и Трефиловка), а также в Шебекинском округе (город Шебекино, поселки Маслова Пристань, Поляна и Батрацкая Дача, села Новая Таволжанка, Пристень, Дмитриевка и Максимовка).
Как уточнил глава области, в районе села Лаптевка Ракитянского округа погиб мужчина, в городе Шебекино погибла женщина.
