НБА оштрафовала Джейлена Брауна на 50 тысяч долларов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда "Бостон Селтикс" Джейлена Брауна на 50 тысяч долларов, после того как он обвинил судей в предвзятости по отношению к нему в ходе проигранной серии первого раунда плей-офф против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (3-4), сообщается в аккаунте лиги в соцсети X.