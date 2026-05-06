НБА оштрафовала Джейлена Брауна на 50 тысяч долларов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда "Бостон Селтикс" Джейлена Брауна на 50 тысяч долларов, после того как он обвинил судей в предвзятости по отношению к нему в ходе проигранной серии первого раунда плей-офф против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (3-4), сообщается в аккаунте лиги в соцсети X.
Лига объявила о наложении штрафа на Брауна за публичную критику судейства спустя два дня после того, как он в своем выступлении на Twitch выразил несогласие с действиями арбитров. В первом раунде плей-офф Браун получил десять фолов в нападении, что вдвое больше, чем у какого-либо другого игрока. В серии между "Бостоном" и "Филадельфией" количество персональных фолов было примерно одинаковым для обеих команд (136 против 132).
"Это явно спланированная акция. Если бы решал я, я бы сказал, что в отношении некоторых судей нужно проводить расследование. В последних трех играх у нас было трое таких судей", - заявил баскетболист.
В январе Браун был оштрафован на 35 тысяч долларов за двухминутную речь после матча, в которой он раскритиковал судейство после поражения "Бостона" от "Сан-Антонио Сперс".