Действия ЕС и НАТО на Балтике создают риски для судоходства, заявили в МИД

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Евросоюз и НАТО своими действиями все больше превращают Балтику в зону конфронтации, что создает значительные риски для судоходства, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
Как отмечает дипломат, долгое время Балтийское море представляло собой исключительно зону взаимовыгодного сотрудничества стран региона. Оно было не только значимой европейской транспортной артерией, но и играло роль связующего звена для большого числа внерегиональных логистических цепочек.
"Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории", - сказал Булатов.