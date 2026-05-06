01:09 06.05.2026
Действия ЕС и НАТО на Балтике создают риски для судоходства, заявили в МИД

Посол Булатов: ЕС и НАТО все больше превращают Балтику в зону конфронтации

© Фото : ВМС Финляндии
Финский ракетный катер класса "Хамина" на марше в Балтийском море. Архивное фото
  • Посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил, что действия ЕС и НАТО на Балтике создают риски для судоходства.
  • Балтийское море долгое время было зоной взаимовыгодного сотрудничества стран региона и значимой транспортной артерией.
  • По словам Булатова, стараниями НАТО и Евросоюза Балтийское море все больше превращается в зону конфронтации.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Евросоюз и НАТО своими действиями все больше превращают Балтику в зону конфронтации, что создает значительные риски для судоходства, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
Как отмечает дипломат, долгое время Балтийское море представляло собой исключительно зону взаимовыгодного сотрудничества стран региона. Оно было не только значимой европейской транспортной артерией, но и играло роль связующего звена для большого числа внерегиональных логистических цепочек.
"Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории", - сказал Булатов.
