Атакой 5 мая Киев показал нежелание мирного урегулирования, заявил Мирошник

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Масштабная атака украинских БПЛА и ракет по России во вторник показала нежелание Киевом любого мирного урегулирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО с 09.00 до 14.00 мск во вторник сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами.