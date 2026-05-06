В Улан-Удэ суд арестовал замглавы Забайкальского управления Ростехнадзора

УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестован заместитель руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Степан Лархаев, сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лархаева. Органами следствия Лархаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ , а именно в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении

Отмечается, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.