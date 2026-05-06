В Улан-Удэ суд арестовал замглавы Забайкальского управления Ростехнадзора

УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестован заместитель руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Степан Лархаев, сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.
Отмечается, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
На суде защита просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд решил арестовать Лархаева на период следствия - до 4 июля 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.
Лархаев был назначен на должность заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) 6 августа 2014 года.