Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ суд арестовал замглавы Забайкальского управления Ростехнадзора - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 06.05.2026 (обновлено: 19:16 06.05.2026)
В Улан-Удэ суд арестовал замглавы Забайкальского управления Ростехнадзора

Замглавы Забайкальского управления Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замруководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Степан Лархаев арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
  • Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
УЛАН-УДЭ, 6 мая - РИА Новости. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестован заместитель руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Степан Лархаев, сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лархаева. Органами следствия Лархаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
На суде защита просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд решил арестовать Лархаева на период следствия - до 4 июля 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.
Лархаев был назначен на должность заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) 6 августа 2014 года.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Курске судью, обвиняемую в получении взятки, отправили под домашний арест
29 апреля, 23:56
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала