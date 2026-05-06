Экс-замглавы ФГУП "ГУСС" заподозрили в злоупотреблениях на гособоронзаказе

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший первый заместитель гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Виктор Школык арестован по обвинению в злоупотреблениях на гособоронзаказе, связанном со строительно-монтажными работами в Новороссийске, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

"Военными следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении многомиллионного договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в городе Новороссийске Краснодарского края и получении взятки от представителя коммерческой организации за общее покровительство при выполнении договора (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 285.4 и части 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения комплекса следственных действий военными следователями СК России была установлена причастность к совершению преступления бывшего первого заместителя генерального директора ФГУП "ГУСС" Виктора Школыка.

По данным правоохранителей, в 2022 году в ходе исполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал незаконное указание Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске. Согласно их информации, в 2023 году Таксиди во исполнение этого указания за взятку от представителя коммерческой организации заключил с ней указанный договор на сумму свыше 600 миллионов рублей, обеспечивая при этом общее покровительство при выполнении строительных работ.

В ведомстве уточнили, что в результате преступных действий Школык и Таксиди условия договора выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

"В отношении Школык возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по по пунктам "а", "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - добавили в СК.