Экс-замглавы ФГУП "ГУСС" заподозрили в злоупотреблениях на гособоронзаказе

13:12 06.05.2026 (обновлено: 13:27 06.05.2026)
Экс-замглавы ФГУП "ГУСС" Школык арестован по обвинению в злоупотреблениях на ГОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Виктора Школыка арестовали по обвинению в злоупотреблениях на гособоронзаказе.
  • Он дал незаконное указание заключить вне конкурса договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший первый заместитель гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Виктор Школык арестован по обвинению в злоупотреблениях на гособоронзаказе, связанном со строительно-монтажными работами в Новороссийске, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении многомиллионного договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в городе Новороссийске Краснодарского края и получении взятки от представителя коммерческой организации за общее покровительство при выполнении договора (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 285.4 и части 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения комплекса следственных действий военными следователями СК России была установлена причастность к совершению преступления бывшего первого заместителя генерального директора ФГУП "ГУСС" Виктора Школыка.
По данным правоохранителей, в 2022 году в ходе исполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал незаконное указание Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске. Согласно их информации, в 2023 году Таксиди во исполнение этого указания за взятку от представителя коммерческой организации заключил с ней указанный договор на сумму свыше 600 миллионов рублей, обеспечивая при этом общее покровительство при выполнении строительных работ.
В ведомстве уточнили, что в результате преступных действий Школык и Таксиди условия договора выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
"В отношении Школык возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по по пунктам "а", "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - добавили в СК.
Там отметили, что оба фигуранта заключены под стражу.
