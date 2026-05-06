Аракчи заявил о возможности решить проблему открытости Ормузского пролива - РИА Новости, 06.05.2026
11:42 06.05.2026
Аракчи заявил о возможности решить проблему открытости Ормузского пролива

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о возможности быстро решить проблему открытости Ормузского пролива.
  • Заявление было сделано на встрече с китайским коллегой Ван И.
  • До встречи с китайским министром Аракчи посетил Пакистан, Оман и Россию для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием конфликта с США.
ПЕКИН, 6 мая - РИА Новости. В настоящее время есть возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытости Ормузского пролива, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И.
"В настоящее время есть возможность в кратчайшие сроки решить проблему открытости Ормузского пролива", - заявил Аракчи, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Ранее телеканал Press TV сообщал, что Аракчи в качестве главы дипломатической делегации прибыл в столицу КНР для переговоров с Ван И по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.
До этого Аракчи посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с США.
