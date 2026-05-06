Apple хочет зарегистрировать товарный знак в России

© AP Photo / Mark Lennihan — Логотип компании Apple над входом в здание
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка поступила в ведомство в мае, в качестве заявителя указана компания "Эппл Инк".
Если Роспатент зарегистрирует знак, Apple сможет продавать в России бумажники, изделия для документов, папки, визитницы и многое другое.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 году компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
