Apple хочет зарегистрировать товарный знак в России

© AP Photo / Mark Lennihan Логотип компании Apple над входом в здание

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документу, заявка поступила в ведомство в мае, в качестве заявителя указана компания "Эппл Инк".

Если Роспатент зарегистрирует знак, Apple сможет продавать в России бумажники, изделия для документов, папки, визитницы и многое другое.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.