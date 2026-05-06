ФСБ показала кадры задержания украинских агентов в российских городах

- ФСБ опубликовала видеоролик с задержаниями украинских агентов в нескольких российских городах.
- Задержанные подозреваются в сборе информации об объектах ОПК и транспорта, а также в призывах к диверсиям.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержаниями украинских агентов, собиравших информацию про объекты в России, и призывавших к диверсиям в России, одному из них оперативник очень вежливо объяснил, что его ждет, если тот не откроет дверь.
На видео демонстрируются несколько сцен задержания. К одному из злоумышленников оперативники вламываются в квартиру, приказывают ему вытянуть ноги и лечь на живот, после чего заковывают в наручники и увозят в отделение.
"Откройте, пожалуйста, иначе придется взламывать дверь", - объясняет сотрудник перспективы другому задерживаемому.
После этого показано, как в квартире злоумышленнику разъясняют, в чем он провинился.
Еще одного взяли прямо на улице. Ему сказали вынуть руки из карманов и следовать за людьми в форме и обмундировании. Затем показано, как задержанный признается в том, что, используя Telegram, в проукраинских сообществах выкладывал комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций.
Следующего поймали, когда он пытался забежать за забор частного дома. Его вывели с территории и облокотили на стоявший рядом маленький внедорожник, после чего надели наручники и отвезли в отделение.
Также демонстрируются кадры еще нескольких задержаний в квартирах.
В конце видео показано, как фигуранта уводят прямо с трапа самолета, на котором он прилетел в Читу.
Также были задержаны россияне в Кингисеппе, Чите и Томске, которые в соцсетях и мессенджере Telegram оправдывали ракетные и беспилотные атаки ВСУ, теракт на Крымском мосту и призывали к диверсиям на объектах транспорта в России.
