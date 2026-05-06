ФСБ задержала пятерых агентов Киева, собиравших данные об ОПК и бойцах СВО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в четырех регионах пятерых агентов украинских спецслужб, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Барнаул, Благовещенск и "В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо граждан Российской Федерации и иностранный гражданин, которые, находясь в городах Ижевск Астрахань , по заданию украинских спецслужб осуществляли сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО", — говорится в релизе

В будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Действия украинских агентов координировались через Telegram.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Подстрекательство на приготовление к теракту", "Приготовление к теракту", "Содействие диверсионной деятельности", "Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконное хранение неправомерно полученных персональных данных".

Чите и Помимо этого, еще несколько россиян задержали в Кингисеппе Томске за оправдание в соцсетях и Telegram атак украинских дронов, теракта на Крымском мосту и призывы к диверсиям на территории России.