Политолог оценил роль Украины и Европы в дестабилизации Африки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преподаватель на кафедре политологии и теории международных отношений в алжирском университете Скикды Аззедин Намири считает, что Украина и страны Европы участвуют в подготовке вооруженных группировок в Африке и оказывают им широкую поддержку.
- По мнению Намири, материальная, логистическая и военная поддержка со стороны Украины и Европы приводит к дестабилизации ситуации в Африке и смене действующих режимов.
- Резкая активизация боевиков в Мали свидетельствует о растущей роли Киева и Брюсселя в дестабилизации ситуации в регионе Западной Африки.
АЛЖИР, 6 мая - РИА Новости. Украина наряду со странами Европы участвует в подготовке вооруженных группировок в Африке и оказывает им широкую поддержку, дестабилизация в регионе может иметь последствия для всего континента, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости преподаватель на кафедре политологии и теории международных отношений в алжирском университете Скикды Аззедин Намири.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
По словам собеседника агентства, резкая активизация боевиков в Мали свидетельствует о растущей роли Киева и Брюсселя в дестабилизации ситуации в регионе Западной Африки.
"Отказ от решения проблем, связанных с безопасностью и нестабильностью в этих странах, прямо отразится не только на регионе Сахеля, но и на всем Африканском континенте", - добавил Намири.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
* Запрещенная в России террористическая организация.