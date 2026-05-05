Россиянам рассказали, кто в мае получит зарплату досрочно
02:38 05.05.2026
Россиянам рассказали, кто в мае получит зарплату досрочно

Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае россияне, которые получают зарплату 10-го числа, получат ее досрочно — 8 мая.
  • Выплата производится накануне праздничного или выходного дня, если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на него.
  • Праздничные дни 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне, которые получают зарплату 10-го числа, в мае получат ее раньше, 8-го числа, так как день выплаты приходится на праздничный выходной день, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне. В связи с майскими праздниками заработная плата может быть перечислена досрочно, в том числе 8 мая", - сказала Голубева.
Она уточнила, что праздничные дни 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Это означает, что начисления за эти дни учитываются при расчетах вместе с другими выплатами. Такой порядок помогает избежать искажения среднего заработка из-за количества выходных в мае.​
