Россиянам рассказали, кто в мае получит зарплату досрочно

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне, которые получают зарплату 10-го числа, в мае получат ее раньше, 8-го числа, так как день выплаты приходится на праздничный выходной день, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Она уточнила, что праздничные дни 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Это означает, что начисления за эти дни учитываются при расчетах вместе с другими выплатами. Такой порядок помогает избежать искажения среднего заработка из-за количества выходных в мае.​