Военного ВСУ связали и жестоко избили на глазах у сослуживцев

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В сети публикуют видео жестокого избиения военного со связанными руками на глазах у других военных. Пишут, что Сергея Маленко из Желтых Вод избивает командир 155-й отдельной механизированной бригады. Он говорит, что "ты штурмовик, ты командиру обязан жизнью, ты его в ноги должен целовать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, которое также опубликовало данное видео.
Один из пользователей соцсети Facebook* утверждает, что к избиению Маленко причастен подполковник, командир бригады Станислав Лучанов, ранее занимавший должность начальника штаба одного из отдельных штурмовых полков.
Украинские пользователи пишут в соцсетях, что Маленко был чемпионом Украины по киокушинкай карате в 2009 году. В его аккаунте в соцсети Facebook* 25 апреля было опубликовано фото в гражданской одежде, снятое на спортивном мероприятии. Издание "Страна.ua" предположило, что Маленко был мобилизован недавно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
