Сальдо прокомментировал анонсированную Зеленским военную реформу на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Кадровая дыра возникла в рядах украинской армии, ее пытаются закрыть с помощью красивой оболочки под видом военной реформы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Зеленский ранее анонсировал военную реформу на Украине и утверждение формата, который предстоит реализовать с июня этого года.

« "Если отбросить красивую оболочку, речь идет о попытке закрыть кадровую дыру в украинской армии. Зеленский говорит о повышении выплат, новых контрактах, ротациях и поэтапном увольнении части давно мобилизованных. Но деньги и новые формулировки не меняют главного: Киеву нужны люди для продолжения войны", - сказал Сальдо.

По его словам, на Украине накопились серьезные проблемы: нехватка пехоты, усталость давно мобилизованных, недовольство из-за службы без понятных сроков, провалы в подготовке и все более жесткая работа военкоматов.