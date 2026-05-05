Сальдо прокомментировал анонсированную Зеленским военную реформу на Украине
Специальная военная операция на Украине
09:45 05.05.2026
Сальдо прокомментировал анонсированную Зеленским военную реформу на Украине

Сальдо: ВСУ пытаются закрыть кадровую дыру в армии при помощи военной реформы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сальдо заявил, что анонсированная Зеленским реформа направлена на закрытие кадровой дыры в украинской армии и призвана удержать фронт, снизить раздражение внутри общества и сделать мобилизацию более управляемой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Кадровая дыра возникла в рядах украинской армии, ее пытаются закрыть с помощью красивой оболочки под видом военной реформы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Зеленский ранее анонсировал военную реформу на Украине и утверждение формата, который предстоит реализовать с июня этого года.
"Если отбросить красивую оболочку, речь идет о попытке закрыть кадровую дыру в украинской армии. Зеленский говорит о повышении выплат, новых контрактах, ротациях и поэтапном увольнении части давно мобилизованных. Но деньги и новые формулировки не меняют главного: Киеву нужны люди для продолжения войны", - сказал Сальдо.
По его словам, на Украине накопились серьезные проблемы: нехватка пехоты, усталость давно мобилизованных, недовольство из-за службы без понятных сроков, провалы в подготовке и все более жесткая работа военкоматов.
"Думаю, задача этой реформы простая: удержать фронт, снизить раздражение внутри общества, заманить новых людей обещаниями выплат и одновременно сделать мобилизацию более управляемой через цифровой контроль и давление. Уверен, что из этого мало что получится, разве что небольшой кратковременный эффект", - сказал губернатор.
