Специальная военная операция на Украине
 
06:34 05.05.2026 (обновлено: 08:46 05.05.2026)
Бригаду ВСУ перебросили из ДНР в Сумскую область

РИА Новости: военных 155-й бригады ВСУ перебросили из ДНР в Сумскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть 155-й украинской бригады отправили из ДНР в Сумскую область.
  • Выводы о переброске сделаны после анализа некрологов погибших солдат.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть 155-й украинской бригады отправили из ДНР в Сумскую область, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Анализ некрологов показал переброску на данный участок фронта с Покровского направления отдельных подразделений 155-й ОМБР ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Выводы об этом сделаны на основе публикаций в открытом доступе и биографических данных погибших солдат этого соединения. В них указаны обстоятельства их принудительной мобилизации. Родственники военных пообещали отомстить сотрудникам ТЦК, добавили в силовых структурах.
В Сумской области действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 260 украинских военных, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
