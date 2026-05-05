МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть 155-й украинской бригады отправили из ДНР в Сумскую область, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Анализ некрологов показал переброску на данный участок фронта с Покровского направления отдельных подразделений 155-й ОМБР ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Выводы об этом сделаны на основе публикаций в открытом доступе и биографических данных погибших солдат этого соединения. В них указаны обстоятельства их принудительной мобилизации. Родственники военных пообещали отомстить сотрудникам ТЦК, добавили в силовых структурах.
В Сумской области действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 260 украинских военных, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и станцию радиоэлектронной борьбы.
22 июня 2022, 17:18