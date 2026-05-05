В ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Количество женщин, воюющих в рядах ВСУ, заметно увеличивается на добропольском направлении, появились даже полностью женские расчеты БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным "Касьян".
"Присутствие женщин в рядах ВСУ стало обычным явлением. Встречались даже полностью женские расчеты БПЛА", - отметил он.
Военнослужащий уточнил, что чаще всего женщины служат в смешанных группах.
"Нередко это группы операторов, где несколько мужчин и одна девушка", - рассказал "Касьян".
Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.