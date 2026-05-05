В ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

Украинские СМИ сообщают, что все больше женщин жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации.

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Количество женщин, воюющих в рядах ВСУ, заметно увеличивается на добропольском направлении, появились даже полностью женские расчеты БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным "Касьян".

"Присутствие женщин в рядах ВСУ стало обычным явлением. Встречались даже полностью женские расчеты БПЛА", - отметил он.

Военнослужащий уточнил, что чаще всего женщины служат в смешанных группах.

"Нередко это группы операторов, где несколько мужчин и одна девушка", - рассказал "Касьян".