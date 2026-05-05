Подполье: ВСУ используют немецкие ЗРК IRIS-T в прибрежной части Николаева

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Немецкие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны IRIS-T прикрывают для ВСУ прибрежную часть Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"ПВО в Николаеве стоит немецкое - это IRIS-T, стреляющее небольшими ракетами. Чаще всего работу этой ПВО видят в южной части Николаева и пригороде", - сказал подпольщик.
По его словам, в Николаеве находится около 10 немецких ЗРК, которые прикрывают Николаевский порт, кораблестроительный завод, глинозёмный завод и много небольших промышленных предприятий, также в зоне действия ПВО находятся военный аэродром Кульбакино, авиаремонтный завод НАРП, с которых часто пытаются наносить удары дальнобойными ракетами по Крыму.
Подпольщик отметил, что ЗРК IRIS-T были замечены в декабре 2025 года, машины прибыли со стороны Одессы и были окрашены в пустынный камуфляж.
"По сообщениям местных жителей, основная часть работы с системами ПВО зависит от иностранных военных - пишут про немцев и французов", - рассказал Лебедев.
Подпольщик добавил, что боеприпасы для ЗРК IRIS-T поставляют из Румынии через Одесскую область.
ЗРК IRIS-T вооружены небольшими ракетами малой и средней дальности, которые используют для уничтожения беспилотников по типу "Герань".