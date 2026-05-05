Рейтинг@Mail.ru
Подполье: ВСУ используют немецкие ЗРК IRIS-T в прибрежной части Николаева - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 05.05.2026
Подполье: ВСУ используют немецкие ЗРК IRIS-T в прибрежной части Николаева

РИА Новости: ВСУ используют немецкие ЗРК IRIS-T в прибрежной части Николаева

© REUTERS / Dmytro SmolienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Dmytro Smolienko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T используются ВСУ в прибрежной части Николаева.
  • Около 10 ЗРК IRIS-T прикрывают Николаевский порт, заводы и другие объекты в городе и пригороде.
  • Боеприпасы для ЗРК IRIS-T поставляются из Румынии через Одесскую область.
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Немецкие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны IRIS-T прикрывают для ВСУ прибрежную часть Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"ПВО в Николаеве стоит немецкое - это IRIS-T, стреляющее небольшими ракетами. Чаще всего работу этой ПВО видят в южной части Николаева и пригороде", - сказал подпольщик.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат
Вчера, 14:42
По его словам, в Николаеве находится около 10 немецких ЗРК, которые прикрывают Николаевский порт, кораблестроительный завод, глинозёмный завод и много небольших промышленных предприятий, также в зоне действия ПВО находятся военный аэродром Кульбакино, авиаремонтный завод НАРП, с которых часто пытаются наносить удары дальнобойными ракетами по Крыму.
Подпольщик отметил, что ЗРК IRIS-T были замечены в декабре 2025 года, машины прибыли со стороны Одессы и были окрашены в пустынный камуфляж.
"По сообщениям местных жителей, основная часть работы с системами ПВО зависит от иностранных военных - пишут про немцев и французов", - рассказал Лебедев.
Подпольщик добавил, что боеприпасы для ЗРК IRIS-T поставляют из Румынии через Одесскую область.
ЗРК IRIS-T вооружены небольшими ракетами малой и средней дальности, которые используют для уничтожения беспилотников по типу "Герань".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Страшное". СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулись боевики ВСУ
Вчера, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Республика КрымОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала