МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативно: по предварительным данным, пострадавших нет, на местах продолжаются необходимые работы", - написал он в канале на платформе "Макс".