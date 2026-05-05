16:01 05.05.2026 (обновлено: 16:02 05.05.2026)

На Западе удивились произошедшему на переговорах Зеленского и Стармера

© REUTERS / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Daily Mail раскритиковали произошедшее на встрече Владимира Зеленского и премьера Британии Кира Стармера.
  • Один из пользователей назвал произошедшее позором для премьера Британии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали произошедшее на встрече Владимира Зеленского и премьера Британии Кира Стармера.
Поводом стал неловкий разговор между ними во время встречи в Ереване, которая прошла накануне.
"Стармер — абсолютный стыд и позор", — написал комментатор.

"Они уверены, что после сказанного он не добавил "Вы взяли с собой чековую книжку?", на что Стармер ответил: "Конечно, всегда ее беру на встречу с вами, жду не дождусь, чтобы выписать чек" — поддержал другой.
"Два неудачника в одной комнате", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Больше миллиардов из кармана британских налогоплательщиков на счет Зеленскому!" — заключили читатели.

Daily Mail охарактеризовала беседу Зеленского и Стармера как напряженную, в которой возникали неловкие паузы, при этом речь шла о таких обыденных вещах, как маршрут приезда в Армению. При этом, газета обратила внимание на вопрос главы киевского режима британскому премьеру о том, прибыл ли тот без делегации, поскольку в тот момент ее не было на встрече. В статье указывается, что это заставило Стармера поморщиться.
