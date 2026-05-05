ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с украинским ВПК.
- Армия выполнила задачу и поразила все цели.
- За сутки силы ПВО сбили шесть крылатых ракет "Фламинго" и 601 беспилотник.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар возмездия по объектам, связанным с украинским ВПК, сообщило Минобороны.
«
"За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сводке.
В министерстве подчеркнули, что армия выполнила задачу и поразила все цели. Также за сутки силы ПВО сбили шесть украинских крылатых ракет "Фламинго" и 601 беспилотник.
Взрывы прогремели во многих украинских городах, включая Одессу, Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Утром в "Укрэнерго" заявили, что часть Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областей осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18