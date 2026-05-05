В Подмосковье спасли пациента с гвоздем в черепе
15:10 05.05.2026 (обновлено: 17:01 05.05.2026)
В Подмосковье спасли пациента с гвоздем в черепе

Подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь вошел в череп через глаз

© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Подмосковные врачи спасли пациента с гвоздем в черепе
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского спасли мужчину с гвоздем в черепе.
  • Гвоздь прошел через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе.
  • Офтальмологи удалили инородное тело, им удалось сохранить жизнь и зрительную функцию пациента.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли мужчину, которого скорая привезла с гвоздем в черепе, сообщили в подмосковном Минздраве.
"Инородное тело в виде гвоздя повредило пациенту глаз: он прошел через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе", — рассказали в ведомстве.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области — Извлеченный из черепа пациента гвоздь
Извлеченный из черепа пациента гвоздь
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Извлеченный из черепа пациента гвоздь
По словам врача-офтальмолога Александра Богатырева, опасность представляло то, что гвоздь оказался очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом.
"Поэтому важно было действовать предельно аккуратно. Для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры — оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию", — добавил Богатырев.
После стабилизации состояния пациента выписали на амбулаторное лечение.
