В Подмосковье спасли пациента с гвоздем в черепе

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского спасли мужчину с гвоздем в черепе.

Гвоздь прошел через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе.

Офтальмологи удалили инородное тело, им удалось сохранить жизнь и зрительную функцию пациента.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли мужчину, которого скорая привезла с гвоздем в черепе, сообщили в подмосковном Минздраве.

"Инородное тело в виде гвоздя повредило пациенту глаз: он прошел через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе", — рассказали в ведомстве.

По словам врача-офтальмолога Александра Богатырева, опасность представляло то, что гвоздь оказался очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом.

"Поэтому важно было действовать предельно аккуратно. Для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры — оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию", — добавил Богатырев.