Москалькова: в ООН отметили положительный опыт России в работе с беженцами

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отмечают положительный опыт РФ в организации работы с беженцами и переселенцами, а также наличие в России соответствующей инфраструктуры для их размещения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Представители УВКБ ООН отмечают наработанный положительный опыт Российской Федерации в организации работы с беженцами и переселенцами, а также наличие соответствующей инфраструктуры для их размещения и сформированных подходов к обеспечению доступа к бесплатному лекарственному обеспечению, образовательным и иным социальным услугам", - написала Москалькова в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.

Она подчеркнула, что за время, прошедшее с подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между институтами в 2022 году, сотрудники ее аппарата вместе с представителями УВКБ ООН посетили 63 пункта временного размещения по всей России, демонстрируя открытость к конструктивному диалогу для защиты прав людей и решения проблем вынуждено перемещенных лиц.

"Оперативно удалось разрешить большинство сложностей, которые испытывали люди, оказавшись оторванными от родных мест, своих близких и своего дома", - добавила омбудсмен.