США пока не знают, каких именно военных выведут из Германии, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США пока не знают, каких именно 5 тысяч военных вывести из Германии, этот вопрос не прорабатывался до заявления об этом решении, пишет колумнист издания Atlantic Исаак Стэнли-Бекер со ссылкой на источники.
"Чиновники рассказали мне, что перед объявлением не был проведен детальный анализ штатного расписания, что означает отсутствие четкого понимания, какие именно подразделения пострадают или какие будут более широкие последствия вывода", - говорится в статье.
Это лишь часть 40-тысячного контингента, размещенного в стране, и вывод пяти тысяч человек будет "символичным жестом", однако подобные резкие шаги могут, например, повлиять на проведение совместных учений и еще больше отдалить Вашингтон он союзников, считает автор статьи.
Газета Bild сообщила в понедельник со ссылкой на свои источники, что армия США готовится вывести бригаду на бронемашинах Stryker из Вильзека в Верхнем Пфальце. При этом, как отмечало издание, военная база после их вывода не будет закрыта, на ней останутся еще от пяти тысяч до восьми тысяч военнослужащих.
Мерц заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.