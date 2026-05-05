Ветеринар рассказал о первой помощи питомцу после укуса змеи - РИА Новости, 05.05.2026
12:10 05.05.2026
Ветеринар рассказал о первой помощи питомцу после укуса змеи

Шеляков: питомцу при укусе змеи помогут антигистаминные и гормональные препараты

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкГадюка
Гадюка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Укус змеи может привести к отекам и аллергическим реакциям у домашнего питомца, поэтому необходима правильно собранная аптечка с лекарствами.
  • В аптечке должны быть антигистаминные препараты, гормональные средства, сердечные и мочегонные лекарства.
  • Лучше всего, если аптечку подготовит ветеринар, учитывая особенности породы и здоровья питомца.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правильно собранная аптечка с антигистаминными и гормональными препаратами поможет оказать помощь домашнему питомцу при укусе змеи, рассказал главный ветврач сети социальной ветеринарии "Мартовский кот" Михаил Шеляков.
"Прежде всего, с собой на такой случай нужно иметь аптечку, потому что укус змеи в нашем регионе не менее опасен, чем укус осы или пчелы. Это приводит к отекам и аллергическим реакциям. Поэтому с собой в аптечке будет не лишним иметь антигистаминный препарат, гормональные средства, сердечные и мочегонные", - объяснил Шеляков в комментарии информационному порталу РИАМО.
По словам специалиста, лучше всего, если такую аптечку соберет ветеринар, учитывая особенности породы и здоровья питомца. Также Шеляков советует держать под рукой шпаргалку с дозировкой лекарств и способом введения, чтобы помочь животному в экстренной ситуации.
ОбществоВетеринарияДомашний питомец
 
 
