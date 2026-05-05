Ветеринар рассказал о первой помощи питомцу после укуса змеи

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правильно собранная аптечка с антигистаминными и гормональными препаратами поможет оказать помощь домашнему питомцу при укусе змеи, рассказал главный ветврач сети социальной ветеринарии "Мартовский кот" Михаил Шеляков.
"Прежде всего, с собой на такой случай нужно иметь аптечку, потому что укус змеи в нашем регионе не менее опасен, чем укус осы или пчелы. Это приводит к отекам и аллергическим реакциям. Поэтому с собой в аптечке будет не лишним иметь антигистаминный препарат, гормональные средства, сердечные и мочегонные", - объяснил Шеляков в комментарии информационному порталу РИАМО.
По словам специалиста, лучше всего, если такую аптечку соберет ветеринар, учитывая особенности породы и здоровья питомца. Также Шеляков советует держать под рукой шпаргалку с дозировкой лекарств и способом введения, чтобы помочь животному в экстренной ситуации.
