В Харьковской области прогремели взрывы.

Сигнал воздушной тревоги звучал в некоторых частях Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей Украины.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на городскую военную администрацию на фоне воздушной тревоги.

"В Изюмской общине в Харьковской области слышно отдаленные звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".