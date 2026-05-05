В Харьковской области прогремели взрывы.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на городскую военную администрацию на фоне воздушной тревоги.
"В Изюмской общине в Харьковской области слышно отдаленные звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в некоторых частях Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей Украины.
22 июня 2022, 17:18