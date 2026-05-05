- В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщило издание "Страна.ua".
Предыдущая серия взрывов прозвучала в городе около 20:00 мск.
"Новые взрывы в Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в некоторых частях Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей.
ВС России в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
