17:38 05.05.2026 (обновлено: 17:59 05.05.2026)
На Украине мужчина залез на крышу магазина, чтобы сбежать от работников ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Виннице залез на крышу магазина, чтобы убежать от сотрудников военкомата.
  • На место инцидента прибыли полиция, скорая помощь и спасатели.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мужчина в Виннице залез на крышу магазина, чтобы убежать от сотрудников военкомата, сообщил украинский телеканал ТСН, опубликовав видео.
Виннице мужчина залез на крышу магазина, чтобы убежать от ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). На место уже прибыли полиция, скорая помощь и спасатели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным местных СМИ, инцидент произошел напротив Центрального рынка. Один из украинских пользователей написал, что мужчина является военным, самовольно оставившим воинскую часть. Официальных подтверждений данной информации нет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
