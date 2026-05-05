На Украине мужчина залез на крышу магазина, чтобы сбежать от работников ТЦК

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мужчина в Виннице залез на крышу магазина, чтобы убежать от сотрудников военкомата, сообщил украинский телеканал ТСН, опубликовав видео.

По данным местных СМИ, инцидент произошел напротив Центрального рынка. Один из украинских пользователей написал, что мужчина является военным, самовольно оставившим воинскую часть. Официальных подтверждений данной информации нет.