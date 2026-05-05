Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 05.05.2026
16:18 05.05.2026 (обновлено: 23:46 05.05.2026)
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость на Западе

L’Antidiplomatico: угрозы Зеленского перед 9 Мая говорят об отчаянии Киева

Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 Мая свидетельствует об отчаянном положении киевского режима, пишет L’Antidiplomatico.
  • По мнению издания, у Киева нет шансов одержать победу в противостоянии с Россией, но украинское руководство стремится к продолжению конфликта.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует об отчаянном положении киевского режима, пишет L’Antidiplomatico.
"Усиливается ощущение, что украинское руководство продолжает делать ставку на показательные акции и крайне опасные провокации, пытаясь поддерживать высокий уровень международной напряженности и продлевать конфликт, который с точки зрения военной и стратегической ситуации выглядит все более изматывающим в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации.
Как пишет издание, у Киева нет шансов одержать победу в противостоянии с Россией, но он стремится к продолжению конфликта "до последнего украинца".
Накануне Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.
