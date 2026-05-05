В Раде предложили разрешить официально откупаться от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предложил ввести на Украине официальную оплату отсрочки от мобилизации.

Собранные деньги предлагается использовать для выплат вступающим в ВСУ через рекрутинг.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк предложил ввести на Украине официальную оплату отсрочки от мобилизации, пишет украинское издание "Телеграф".

По его словам, военнообязанные украинцы массово оформляют документы об отсрочке за взятки.

"Перед этим они отдали десять тысяч долларов, а здесь отдадут взятку в 20 тысяч и купят такую же справку. Поэтому оптимальный вариант — предложить им возможность экономического бронирования. Желающие получить официальную, скажем так, отсрочку от службы в ВСУ платят за это. Но платят "вбелую". И спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы", — сказал Нагорняк.

Собранные деньги, полагает он, нужно собирать на спецсчете, а затем использовать в "мотивационной рекрутинговой кампании" для выплат новобранцам ВСУ. При этом депутат признал, что общество сочтет эту идею несправедливой, потому что служить будут те, у кого нет денег на покупку отсрочки.