В Раде предложили разрешить официально откупаться от мобилизации - РИА Новости, 05.05.2026
14:29 05.05.2026 (обновлено: 15:05 05.05.2026)
В Раде предложили разрешить официально откупаться от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предложил ввести на Украине официальную оплату отсрочки от мобилизации.
  • Собранные деньги предлагается использовать для выплат вступающим в ВСУ через рекрутинг.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк предложил ввести на Украине официальную оплату отсрочки от мобилизации, пишет украинское издание "Телеграф".
По его словам, военнообязанные украинцы массово оформляют документы об отсрочке за взятки.
"Перед этим они отдали десять тысяч долларов, а здесь отдадут взятку в 20 тысяч и купят такую же справку. Поэтому оптимальный вариант — предложить им возможность экономического бронирования. Желающие получить официальную, скажем так, отсрочку от службы в ВСУ платят за это. Но платят "вбелую". И спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы", — сказал Нагорняк.
Собранные деньги, полагает он, нужно собирать на спецсчете, а затем использовать в "мотивационной рекрутинговой кампании" для выплат новобранцам ВСУ. При этом депутат признал, что общество сочтет эту идею несправедливой, потому что служить будут те, у кого нет денег на покупку отсрочки.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
