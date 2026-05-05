13:35 05.05.2026
На Украине предложили снизить мобилизационный возраст до 23 лет

Адвокат Старенький: на Украине хотят снизить возраст мобилизации до 23 лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские депутаты предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.
  • Также обсуждается предложение запретить выезд за границу до 22 лет.
  • Адвокат Сергей Старенький, подчеркнул, что Украине сильно не хватает человеческих ресурсов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинские депутаты предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет, сообщил украинский адвокат Сергей Старенький.
"Сегодня на Украине идет серьезное обсуждение о том, чтобы снизить мобилизационный возраст. Сейчас он с 25 лет, предлагается снизить его с 23 лет ... Это обсуждается ... депутатами (Верховной рады - ред.)", - сказал Старенький в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Адвокат подчеркнул, что Украине сильно не хватает человеческих ресурсов. Также он сказал, что, кроме снижения возраста мобилизации, депутаты предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не назвал.
В понедельник сообщалось, что депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Здебский на фоне нехватки личного состава в ВСУ предлагает создать специальный орган, который будет контролировать предоставление брони и отсрочки от мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
