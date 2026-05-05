На Украине предложили снизить мобилизационный возраст до 23 лет

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинские депутаты предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет, сообщил украинский адвокат Сергей Старенький.

"Сегодня на Украине идет серьезное обсуждение о том, чтобы снизить мобилизационный возраст. Сейчас он с 25 лет, предлагается снизить его с 23 лет ... Это обсуждается ... депутатами ( Верховной рады - ред.)", - сказал Старенький в эфире телеканала "Новости.LIVE".

Адвокат подчеркнул, что Украине сильно не хватает человеческих ресурсов. Также он сказал, что, кроме снижения возраста мобилизации, депутаты предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не назвал.

В понедельник сообщалось, что депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Здебский на фоне нехватки личного состава в ВСУ предлагает создать специальный орган, который будет контролировать предоставление брони и отсрочки от мобилизации.