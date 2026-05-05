ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действия "Севера" за сутки
12:08 05.05.2026 (обновлено: 12:16 05.05.2026)
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действия российской группировки «Север» за сутки.
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
  • Противник также потерял 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в зоне действий сил российской группировки "Север", которые улучшили свое тактическое положение, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкое и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
