В нескольких областях Украины частично пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть абонентов в нескольких областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергообъектов.
- Свет пропал в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Также его нет в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Часть абонентов в четырех областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.