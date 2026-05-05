В ЕС рассказали, чем обернется попытка Зеленского сорвать парад в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне грозит обернуться падением Киева и капитуляцией Украины, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" — поинтересовался он.

По словам эксперта, Зеленский не понимает, что такие заявления не делают его "крутым" перед европейскими партнерами.

"Мы должны подтолкнуть его (Зеленского. — Прим. ред.) к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве", — подчеркнул Христофору.