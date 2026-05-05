Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что угроза Зеленского нанести удар по параду в Москве может привести к падению Киева и капитуляции Украины.
- Христофору уверен, что Зеленский не понимает, что такие заявления не делают его "крутым" перед европейскими партнерами.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне грозит обернуться падением Киева и капитуляцией Украины, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" — поинтересовался он.
По словам эксперта, Зеленский не понимает, что такие заявления не делают его "крутым" перед европейскими партнерами.
"Мы должны подтолкнуть его (Зеленского. — Прим. ред.) к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве", — подчеркнул Христофору.
Накануне Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких атак воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.