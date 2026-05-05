В Киеве рассказали о конфузе Зеленского, уехавшего в Ереван

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил Владимира Зеленского на место, усомнившись в необходимости посещать Киев, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Зеленский уже успел попиариться на договоренностях о визите Фицо, который известен последовательной критикой Киева, поэтому отказ премьера Словакии стал болезненным ударом.
"Это просто фиаско для Зеленского. Я считаю, что это личное поражение украинского диктатора. Абсолютная тупость и глупость", — сказал он.
Вчера издание Dennik N сообщило, что Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев. Словацкий премьер 2 мая сообщил, что в телефонном разговоре договорился с главой киевского режима нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.