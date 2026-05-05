Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп признал, что Украина теряет территории.
- Президент США назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации.
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Украина теряет территории, признал президент США Дональд Трамп.
"Знаете, они (Украина — Прим. ред.) теряют территории", — сказал Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News.
Он назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.
Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно.
О назвал Зеленского "хитрецом" и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта.
В то же время он выступил с утверждением, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.