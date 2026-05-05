06:43 05.05.2026
США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Карибском море

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море.
  • В ходе операции «Южное копье» были убиты двое мужчин, при этом американские военные не пострадали.
  • США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Четвертого мая объединенная группировка "Южное копье" нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркототрафику. Двое мужчин-наркотеррористов были убиты в ходе операции", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Отмечается, что что в ходе операции американские военные не пострадали.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
