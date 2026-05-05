США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Карибском море

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Четвертого мая объединенная группировка "Южное копье" нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркототрафику. Двое мужчин-наркотеррористов были убиты в ходе операции", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Отмечается, что что в ходе операции американские военные не пострадали.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.