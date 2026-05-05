Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 05.05.2026 (обновлено: 14:15 05.05.2026)
В Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок

МЧС: в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок

© Фото : ГУ МЧС по Карачаево-ЧеркесииСотрудники МЧС в поисках двух пропавших туристок в Карачево-Черкесии
Сотрудники МЧС в поисках двух пропавших туристок в Карачево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии
Сотрудники МЧС в поисках двух пропавших туристок в Карачево-Черкесии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок.
  • Спасатели обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов.
ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Спасатели ищут двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило спасателям от родителей. Маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС России.
«
"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева вышли на поиски двух девушек, которые накануне должны были завершить туристический маршрут в Зеленчукском районе. Они обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов. Одна группа сотрудников МЧС России выйдет к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая - обследует Архызское седло и Марухское ущелье", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на поиски направлены 15 спасателей.
Прокуратура Карачаево-Черкесии уточнила, что пропавшие прибыли в горы из Астраханской области. Начата проверка, в ходе которой "будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг", отметили в ведомстве.
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Поиски пропавшего на "Красноярских Столбах" туриста не принесли результата
1 мая, 07:02
 
РоссияЗеленчукский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала