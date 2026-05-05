В Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок.
- Спасатели обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов.
ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Спасатели ищут двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева вышли на поиски двух девушек, которые накануне должны были завершить туристический маршрут в Зеленчукском районе. Они обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов. Одна группа сотрудников МЧС России выйдет к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая - обследует Архызское седло и Марухское ущелье", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на поиски направлены 15 спасателей.
Прокуратура Карачаево-Черкесии уточнила, что пропавшие прибыли в горы из Астраханской области. Начата проверка, в ходе которой "будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг", отметили в ведомстве.