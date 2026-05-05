В Ростове-на-Дону выявили туберкулез у двух школьников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Туберкулез выявили у двух учеников школы №61 в Ростове-на-Дону, их госпитализировали, в учебном заведении прошла дезинфекция, сообщил журналистам представитель Минздрава Ростовской области.
По его информации, в феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников школы на туберкулез.
"Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у которых отсутствует бактериовыделение, что исключает риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения", - сказал он.
Представитель минздрава региона добавил, что 17 апреля была проведена заключительная дезинфекция в школе и по месту жительства.
"Все контактные лица прошли обследование, новых случаев заболевания не выявлено", - уточнил он.
В министерстве отметили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет.
Сейчас школа работает в штатном режиме.
