В Ростове-на-Дону выявили туберкулез у двух школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ У двух учеников школы №61 в Ростове-на-Дону выявили инфильтративный туберкулез легких.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Туберкулез выявили у двух учеников школы №61 в Ростове-на-Дону, их госпитализировали, в учебном заведении прошла дезинфекция, сообщил журналистам представитель Минздрава Ростовской области.

По его информации, в феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников школы на туберкулез.

"Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у которых отсутствует бактериовыделение, что исключает риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения", - сказал он.

Представитель минздрава региона добавил, что 17 апреля была проведена заключительная дезинфекция в школе и по месту жительства.

"Все контактные лица прошли обследование, новых случаев заболевания не выявлено", - уточнил он.

В министерстве отметили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет.