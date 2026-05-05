18:32 05.05.2026
В Туапсе четыре участка береговой линии убрали после выбросов мазута

Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсинском муниципальном округе на шести локальных участках зафиксировали выбросы нефтепродуктов на берег.
  • Уборка завершена на четырех из шести участках: в поселках Новомихайловский, Южный и Весна, а также в селе Небуг.
  • Работы по ликвидации выбросов продолжаются в поселке Тюменском и в селе Ольгинка.
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Уборка завершена на четырех из шести локальных участках, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов на берег в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, мониторинговые группы установили шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов - отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров. На четырех участках выбросы ликвидированы, отметили в ведомстве.
"Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что работы продолжаются в поселке Тюменском и в селе Ольгинка. Из-за труднодоступной местности в Тюменском мешки с собранным грунтом приходится перемещать, в том числе с помощью плавсредств.
