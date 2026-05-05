В Туапсе четыре участка береговой линии убрали после выбросов мазута

КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Уборка завершена на четырех из шести локальных участках, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов на берег в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, мониторинговые группы установили шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов - отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров. На четырех участках выбросы ликвидированы, отметили в ведомстве.

"Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят", - говорится в сообщении оперштаба.