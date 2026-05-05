Трофейные гексакоптеры "Баба-Яга" доставляют провизию на передовую

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" группировки "Север" доставляют провизию на передовые позиции сумского участка фронта при помощи трофейных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа с позывным "Голливуд".
"Используем гексакоптеры, которые затрофеили "в полях", пересобрали, и сейчас они работают на нас, а не на них (ВСУ - ред.)", - рассказал "Голливуд".
По его словам, только за одну ночь бойцы могут сделать при благоприятных условиях порядка 8-9 вылетов на одной "Бабе-Яге".
"Рекорд был - 35 вылетов за четыре рабочих дня. Тогда похолодало как раз, полностью одели ребят на позициях", - добавил "Голливуд".