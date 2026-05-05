КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" группировки "Север" доставляют провизию на передовые позиции сумского участка фронта при помощи трофейных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа с позывным "Голливуд".

"Используем гексакоптеры, которые затрофеили "в полях", пересобрали, и сейчас они работают на нас, а не на них ( ВСУ - ред.)", - рассказал "Голливуд".

По его словам, только за одну ночь бойцы могут сделать при благоприятных условиях порядка 8-9 вылетов на одной "Бабе-Яге".