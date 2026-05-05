Рейтинг@Mail.ru
Фигуранту дела о попытке покушения на Трампа добавили новое обвинение - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 05.05.2026
Фигуранту дела о попытке покушения на Трампа добавили новое обвинение

Фигуранту покушения на Трампа добавили обвинение в нападении на полицейского

© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/FacebookКоул Томас Аллен
Коул Томас Аллен - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/Facebook
Коул Томас Аллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коулу Томасу Аллену официально предъявили новые обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа, число которых выросло до четырех.
  • Среди обвинений: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональд Трамп Коулу Аллену официально предъявили новые обвинения, число которых выросло до четырех после добавления статьи о вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов, следует из обвинительного заключения в распоряжении РИА Новости.
"Около 25 апреля 2026 года в округе Колумбия обвиняемый Коул Томас Аллен умышленно с использованием смертельного и опасного оружия — дробовика - совершил насильственное нападение, запугивание и препятствование В.Г. (имя не раскрывается – ред.), сотруднику и служащему правительства США, во время исполнения им своих служебных обязанностей и в связи с их выполнением", - говорится в документе.
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
4 мая, 23:39
Таким образом, всего Аллену предъявлены четыре обвинения: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.
Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне 25 апреля произошла стрельба, на котором Трамп впервые за оба президентских срока посетил это мероприятие. Позже он подтвердил задержание подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.
В настоящее время Аллен находится под стражей. В выходные его на короткое время помещали в камеру для склонных к самоубийству без окон и права на прогулки, что ранее на неделе вызвало возмущение у судьи на судебном заседании.
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Обвиняемый в покушении на Трампа далеко не безумен, заявила генпрокурор
3 мая, 16:42
 
В миреСШАКолумбияВашингтон (штат)Стрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала