Фигуранту дела о попытке покушения на Трампа добавили новое обвинение

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональд Трамп Коулу Аллену официально предъявили новые обвинения, число которых выросло до четырех после добавления статьи о вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов, следует из обвинительного заключения в распоряжении РИА Новости.

"Около 25 апреля 2026 года в округе Колумбия обвиняемый Коул Томас Аллен умышленно с использованием смертельного и опасного оружия — дробовика - совершил насильственное нападение, запугивание и препятствование В.Г. (имя не раскрывается – ред.), сотруднику и служащему правительства США , во время исполнения им своих служебных обязанностей и в связи с их выполнением", - говорится в документе.

Таким образом, всего Аллену предъявлены четыре обвинения: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.

Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне 25 апреля произошла стрельба, на котором Трамп впервые за оба президентских срока посетил это мероприятие. Позже он подтвердил задержание подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.