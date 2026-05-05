Иран хочет заключить сделку, но продолжает "играть в игры", заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США, но при этом продолжает "играть в игры".
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США, но при этом продолжает "играть в игры".
"Они разговаривают со мной с большим уважением, а потом выступают на телевидении и говорят: мы не говорили с президентом ... они играют в игры. Но я говорю вам, они хотят заключить сделку", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.