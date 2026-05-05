Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 05.05.2026 (обновлено: 20:28 05.05.2026)
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе

Axios: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские и израильские чиновники считают, что Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах.
  • Это утверждает портал Axios.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, утверждает Axios.
«

"Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик", — говорится в публикации.

Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США Abraham Lincoln во время операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Попытка сохранить лицо". Трамп нашел способ положить конец войне с Ираном
Вчера, 08:00
Ранее сегодня глава Белого дома заявил, что надеется на коллапс иранской финансовой системы.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала