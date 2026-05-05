СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, утверждает Axios.
"Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик", — говорится в публикации.
Ранее сегодня глава Белого дома заявил, что надеется на коллапс иранской финансовой системы.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
