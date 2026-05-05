Трамп ответил на вопрос о режиме прекращения огня с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать.
"Вы узнаете, потому что я дам вам знать. Они знают, что стоит делать, и знают, чего делать не следует", - сказал Трамп, комментируя возможность завершения режима прекращения огня.