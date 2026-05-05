Трамп не капитулировал перед Ираном, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не капитулировал перед Ираном.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не капитулировал перед Ираном.
"Президент ни в чем не капитулировал. Все преимущества на его стороне", - сказал Хегсет журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.