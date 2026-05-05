Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны, считает Трамп

- По его словам, Иран больше не сможет финансировать ХАМАС и "Хезболлах".
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят действия уже сейчас.
"Если бы мы вывели свои силы сегодня, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не сможет быть прежней", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
Трамп добавил, что, с его точки зрения, ситуация для Тегерана остается "очень взрывоопасной" - в том числе из-за рисков для нефтяной инфраструктуры.
По мнению президента США, при остановке добычи подземные нефтяные системы могут быть разрушены, что нанесет "огромный ущерб" нефтяной отрасли страны.
"Вы сможете вернуть 30-40%, но уже никогда не будет так, как сейчас", - подчеркнул Трамп.