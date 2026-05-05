Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны, считает Трамп

12:48 05.05.2026
Трамп: Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны после операции США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны.
  • По его словам, Иран больше не сможет финансировать ХАМАС и "Хезболлах".
  • Трамп отметил, что ситуация для Тегерана остается "очень взрывоопасной" из-за рисков для нефтяной инфраструктуры.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят действия уже сейчас.
"Если бы мы вывели свои силы сегодня, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не сможет быть прежней", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
По словам американского лидера, Иран также больше не сможет, как прежде, "финансировать ХАМАС и "Хезболлах".
Трамп добавил, что, с его точки зрения, ситуация для Тегерана остается "очень взрывоопасной" - в том числе из-за рисков для нефтяной инфраструктуры.
По мнению президента США, при остановке добычи подземные нефтяные системы могут быть разрушены, что нанесет "огромный ущерб" нефтяной отрасли страны.
"Вы сможете вернуть 30-40%, но уже никогда не будет так, как сейчас", - подчеркнул Трамп.
В мире | Иран | США | Дональд Трамп | Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
