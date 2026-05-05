Ирану придется заключить с США "правильную сделку", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану так или иначе придется заключить с США "правильную сделку", иначе Вашингтон, по его словам, "очень легко" одержит победу.
"Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
"Сегодня мы вывели из строя восемь (корблей Ирана - ред.). Они теперь сведены к этим маленьким быстрым катерам, очень дешевым, и они прикрепляют к ним пулемет. Они думают, что это хорошо. Мы сегодня уничтожили восемь из них", - отметил он.
Трамп добавил, что США, по его словам, будут добиваться главного результата - чтобы у Ирана не было ядерного оружия.
"Так или иначе, у нас есть одно: у них никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул президент США.