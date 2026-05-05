Ирану придется заключить с США "правильную сделку", заявил Трамп - РИА Новости, 05.05.2026
12:47 05.05.2026
Ирану придется заключить с США "правильную сделку", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить "правильную сделку", иначе Вашингтон "очень легко" одержит победу.
  • По его словам, с военной точки зрения США уже добились победы, выведя из строя множество иранских кораблей.
  • Трамп подчеркнул, что штаты будут добиваться главного результата — чтобы у Ирана не было ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану так или иначе придется заключить с США "правильную сделку", иначе Вашингтон, по его словам, "очень легко" одержит победу.
"Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
По словам американского лидера, с военной точки зрения США уже добились победы над Ираном. Трамп утверждает, что у Тегерана ранее было 159 кораблей, однако теперь, по его словам, "они все на дне моря".
"Сегодня мы вывели из строя восемь (корблей Ирана - ред.). Они теперь сведены к этим маленьким быстрым катерам, очень дешевым, и они прикрепляют к ним пулемет. Они думают, что это хорошо. Мы сегодня уничтожили восемь из них", - отметил он.
Трамп добавил, что США, по его словам, будут добиваться главного результата - чтобы у Ирана не было ядерного оружия.
"Так или иначе, у нас есть одно: у них никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул президент США.
